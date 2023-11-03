Свищев назвал фигуриста Протопопова легендарным спортсменом

В пятницу стало известно о смерти двукратного олимпийского чемпиона в парном катании

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Фигурист Олег Протопопов был легендарным спортсменом, чьи победы ассоциировались с Россией. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

3 ноября пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что Протопопов умер в возрасте 91 года.

"Выражаю соболезнования в связи со смертью выдающегося спортсмена, - сказал Свищев. - Это был легендарный спортсмен, который вместе со своей бессменной партнершей Людмилой Белоусовой навсегда вошел в летописи мирового спорта. Это была прекрасная пара не только на спортивной арене, но и в жизни".

"Их победы, что бы ни происходило, всегда ассоциировались с Россией. Всегда очень жаль, когда уходит целая эпоха", - добавил парламентарий.

Протопопов и Белоусова стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара по четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и чемпионатов Европы (1965-1968). Также они трижды выигрывали серебро чемпионатов мира, четырежды - серебро чемпионатов Европы.