Филатов пригласил шахматистов со всего мира на Игры дружбы

Глава Федерации шахмат России уверен, что соревнования запомнятся болельщикам на долгие годы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов пригласил шахматистов со всего мира принять участие в Играх дружбы и выразил уверенность, что соревнования запомнятся им и болельщикам на долгие годы. Комментарий Филатова приводит пресс-служба ФШР.

"От имени ФШР хочу пригласить спортсменов принять участие в соревнованиях по шахматам в рамках первых Всемирных игр дружбы, которые запланированы на период с 23 по 29 сентября 2024 года. Наша федерация имеет крепкие шахматные традиции, многолетнюю историю и опыт развития и популяризации шахмат, а также организации мероприятий на высоком уровне. Шахматные соревнования в рамках Игр дружбы пройдут в течение семи дней: день приезда и день отъезда, три дня на рапид и два - на блиц", - сказал Филатов.

"Всемирные игры дружбы - один из масштабных российских проектов на международной спортивной арене и мультиспортивный коммерческий турнир со значительным призовым фондом и медалями для победителей из чистого золота. Уверен, что соревнования соберут лучших игроков со всего мира, а первые шахматные Игры дружбы запомнятся болельщикам на долгие годы", - добавил президент ФШР.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.