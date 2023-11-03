Россиянка Курбонмамадова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо

В финальной схватке в весовой категории до 57 кг спортсменка победила сербку Марику Перисич

ТАСС, 3 ноября. Российская дзюдоистка Дарья Курбонмамадова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы. Соревнования проходят во французском Монпелье.

В финальной схватке в весовой категории до 57 кг Курбонмамадова победила сербку Марику Перисич.

Курбонмамадова является победительницей Европейских игр 2019 года, также она три раза выигрывала чемпионат России.

В первый день чемпионата Европы по дзюдо российские спортсмены завоевали две медали. В женских соревнованиях в весовой категории до 48 кг обладательницей бронзовой награды стала Сабина Гилязова. В утешительном финале она победила Марушу Стангар из Словении.

В мужских соревнованиях в весовой категории до 66 кг Мурад Чопанов уступил в схватке за бронзовую медаль представителю Франции Валиду Хьяру. Рамазан Абдулаев (до 60 кг) в малом финале проиграл испанцу Франциско Гарригосу.

Чемпионат Европы завершится 5 ноября. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Всего на соревнованиях выступают спортсмены из 46 стран.