Чемпионка Европы по дзюдо Курбонмамадова надеется, что ей удастся выступить на Олимпиаде

Россиянка в пятницу выиграла золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит в Монпелье

ТАСС, 4 ноября. Дзюдоистка Дарья Курбонмамадова рада, что у россиян есть возможность выступать на таких серьезных соревнованиях, как чемпионат Европы, и набирать рейтинг, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Федерации дзюдо России.

В пятницу Курбонмамадова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит во французском Монпелье. В финале россиянка, выступающая в весовой категории до 57 кг, победила сербку Марику Перисич.

"Чемпионат Европы - очень серьезный старт для любого спортсмена, более важный и престижный, чем любой этап Мировой серии, - сказала Курбонмамадова. - Когда ты стал лучшим на континенте, ты идешь дальше, к титулу сильнейшего в мире, а затем и к победе на Олимпийских играх. Здорово, что у нас есть возможность выступать и набирать рейтинг. Надеюсь, что я встала на победную тропу, смогу квалифицироваться и побороться в Париже-2024".

"Для меня это золото - очень важная медаль, - отметила спортсменка. - В последнее время не все складывалось так, как хотелось, хотя я чувствовала в себе силы, просто фортуны не было со мной, а сегодня все сложилось как надо. Во Франции знают и любят дзюдо, тут крутая атмосфера, активные болельщики, меня это заряжает. Такая поддержка помогает вдохновиться на борьбу".

Курбонмамадова рассказала, что получила повреждение в 1/2 финала чемпионата. "В полуфинале израильтянка сильно дернула мне плечо, и я волновалась, что не смогу восстановиться за короткий перерыв. Думаю, наши болельщики знают, что я люблю выигрывать быстро, стараюсь сразу поймать момент и закончить встречу красивым иппоном. Сегодня у меня получилось сделать это в финале", - сказала дзюдоистка.

Чемпионат Европы завершится 5 ноября. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.