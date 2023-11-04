Главный тренер клуба КХЛ "Спартак" Жамнов рассказал о переговорах с Ковальчуком

Хоккеист рассматривает возможность выступления за красно-белых

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Алексей Жамнов еще раз проведет переговоры с олимпийским чемпионом, чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина Ильей Ковальчуком о выступлении за красно-белых. Об этом он рассказал ТАСС.

Ковальчук в начале октября сообщил ТАСС, что не завершал официально карьеру и планирует переговорить с Жамновым по поводу возможного выступления за "Спартак".

"Илья сейчас вернется, я буду встречаться с ним. Один диалог у нас перед его отлетом состоялся, - сказал Жамнов. - Сейчас мы встретимся, и после этого будет понятно, как все дальше будет развиваться, но я пока комментировать больше ничего не буду, давайте дождемся".

Последним клубом Ковальчука был "Авангард", с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. В 2021-22 годах Ковальчук был генеральным менеджером сборной России, в том числе и на Олимпийских играх в Пекине, где россияне завоевали серебряные медали. Ковальчук является воспитанником "Спартака", выступал за красно-белых с 1999 по 2001 год в высшей лиге.