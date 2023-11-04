Хоккеист Кузьменко рассказал о взаимоотношениях с партнером по "Ванкуверу" Михеевым

Игроки стараются поддерживать друг друга как на площадке, так и за ее пределами

ТАСС, 4 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" Илья Михеев помогает одноклубнику Андрею Кузьменко на льду и за его пределами. Об этом Кузьменко рассказал "Спорт-Экспрессу".

Кузьменко дебютировал в НХЛ в 2022 году. Михеев с 2019 по 2022 год выступал за "Торонто", после чего перешел в "Ванкувер" в статусе свободного агента.

"Да, [на льду общаемся с Михеевым по-русски] и очень много, - сказал Кузьменко. - После каждой смены мы с ним обсуждаем какой-то момент, как по-другому можно было сыграть. И с Пити (партнером россиян по тройке шведом Элиасом Петтерссоном - прим. ТАСС) так же обсуждаем - только по-английски. Мы с Илюхой приверженцы того, что всегда надо разговаривать, и так научишься лучше понимать партнера. [В неигровой обстановке он помогает] на тренировках. Не понимаю, когда тренеры начинают очень быстро говорить. Ты успеваешь перевести для себя только одно слово, а тебе сказали уже целое предложение".

22 октября в матче против "Флориды" Михеев появился на льду впервые с января, когда он получил травму колена. С тех пор он появлялся на льду в шести встречах, забросил три шайбы и отдал две голевые передачи.

"Он вообще красавец! Я за него безумно рад. Хочется так же помогать ему, как он мне помогает везде - и в игре, и вне ее. Болею за Илюху всей душой", - отметил Кузьменко.