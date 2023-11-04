В МОК не поменяли позицию по делу Валиевой после предложения Тутберидзе пройти полиграф

В организации подчеркнули, что хотели бы видеть быстрое решение по данному делу

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен менять позицию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой после предложения ее тренера Этери Тутберидзе проверить всех участников дела на детекторе лжи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне проходили с 26 по 28 сентября. Слушания продолжатся 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

"Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований", - сообщили в организации.

Тутберидзе также сказала, что допинг-пробы Валиевой до Олимпиады, в том числе и на чемпионате Европы, были чистыми, поэтому никакого оспаривания командного золота, которое российские фигуристы завоевали в Пекине, не должно было быть. Второе место в командном турнире Олимпиады заняла сборная США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы.