Хоккеист "Ванкувера" Кузьменко объяснил, почему не праздновал гол в ворота "Сан-Хосе"

Из-за крупного счета россиянин не стал отмечать свой гол

ТАСС, 4 ноября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" Андрей Кузьменко не стал праздновать гол в ворота "Сан-Хосе" из-за очень крупного счета в матче регулярного чемпионата. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В ночь на 3 ноября хоккеисты "Ванкувера" обыграли "Сан-Хосе" со счетом 10:1, эта победа стала самой крупной на выезде в истории клуба. Кузьменко стал автором шестого гола команды.

"Радоваться голу было бы неуважением к сопернику. Если ты забиваешь шестой гол и далее, то радоваться и кричать - недостойно. Так делать нельзя. Забил? Молодец, езжай на лавку. Добивать здесь не в почете. Первое и второе звенья по сравнению с другими матчами очень мало выходили во втором и третьем периодах именно поэтому. В большинстве уже выходит третье звено. Акцент делается на уважение к той команде и ее игрокам", - сказал Кузьменко.

В эпизоде с шестым голом вышедший в стартовом составе финский голкипер "Сан-Хосе" Каапо Кяхкёнен получил повреждение - автор гола Кузьменко не смог избежать столкновения с вратарем и попал коленом в голову финну. Кяхкёнен отправился в раздевалку, место в воротах "Сан-Хосе" занял канадец Маккензи Блэквуд.

"Немножко неприятная ситуация получилась. Я был очень близко к вратарю и бросил в последний момент. Катился и не успел убрать колено, которым ударил вратаря по голове. Сразу же подъехал, извинился. Самое главное - здоровье. Не знаю, заменили его из-за травмы или из-за шестой пропущенной шайбы, надеюсь, у него со здоровьем все хорошо", - добавил он.

Кузьменко 27 лет, он не был выбран на драфте НХЛ. За "Ванкувер" он играет с 2022 года. Ранее хоккеист выступал за московский ЦСКА и петербургский СКА. В составе сборной России он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира 2016 года.