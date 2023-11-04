В "Динамо" допустили участие в матчах сломавшего ногу футболиста Грулева в этом году

Определенность в этом вопросе наступит ближе к концу ноября

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Восстановление от травмы нападающего московского футбольного клуба "Динамо" Вячеслава Грулева идет хорошо, он сохраняет шансы сыграть в этом году. Об этом ТАСС рассказал главный врач "Динамо" Александр Родионов.

"Вячеслав получил травму в игре с "Локомотивом", - сказал Родионов. - Был контакт, он получил поднадкостничный перелом большеберцовой кости. Он ходит, потому что мы нагрузку исключили. Там неполный перелом, в обычной жизни про это говорят как о трещине, но в чистом медицинском понятии трещина только в полу бывает, любое повреждение в кости называется переломом. Но это ему не мешает в обычной жизни, у него исключена полностью осевая нагрузка, то есть бег и тренировки. Но так он занимается, работает над верхом туловища".

"Обычно восстановление занимает до шести недель. Но пока все идет очень хорошо, есть прогресс. Будем ориентироваться на повторный снимок в конце ноября. Отсюда примем решение, сыграет ли он в этом году или нет. Шансы всегда остаются, а дальше будем смотреть по последним контрольным снимкам", - добавил Родионов.

Грулеву 24 года, он является воспитанником "Динамо, за основную команду выступает с января 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел 15 матчей в различных турнирах, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи.

"Динамо" проведет последний матч перед зимней паузой 9-10 декабря, бело-голубые на выезде встретятся с воронежским "Факелом".