Хоккеист Кузьменко рассказал об отношении к рекорду результативности "Ванкувера"

В сезоне-2022/23 Кузьменко забросил 39 шайб и побил рекорд клуба по количеству голов в дебютном сезоне в НХЛ

ТАСС, 4 ноября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" Андрей Кузьменко не задумывается о личной статистике и ставит на первое место командные достижения. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В сезоне-2022/23 Кузьменко забросил 39 шайб и побил рекорд клуба по количеству голов в дебютном сезоне в НХЛ. Прошлый рекорд принадлежал российскому нападающему Павлу Буре, который забросил 34 шайбы за "Ванкувер" в сезоне-1991/92. Рекорд лиги принадлежит финну Теему Селянне, который забросил 76 шайб в сезоне-1992/93 в составе "Виннипега".

"Об этом не думаю. Зачем грузиться? Понятное дело, что эта тема лежит на поверхности, все это понимают и видят. Но я просто хочу помочь команде, чтобы она далеко прошла в плей-офф, попытала счастья в борьбе за кубок", - сказал Кузьменко.

В январе 2023 года в отставку с поста главного тренера "Ванкувера" был отправлен Брюс Будро. Пост в тот же день занял Рик Токкет. "Доказывать в спорте надо всегда и всем. Нельзя думать, что раз ты играл и забивал у одного тренера, другой обязан относиться к тебе так же. Все просто: выходи каждый день на тренировки и матчи, работай, набирай очки. И не будет повода ни на кого обижаться", - отметил Кузьменко.

В текущем сезоне на счету россиянина 3 гола и 6 результативных передач в 10 матчах.