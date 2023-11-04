Футболист "Динамо" Тюкавин объяснил, почему назвал Бителло русским Неймаром

По словам нападающего бело-голубых, бразильский полузащитник похож на своего соотечественника внешне и по манере игры

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Бразильский полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Бителло похож на своего соотечественника победителя Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Неймара из-за внешности и манеры игры. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Динамо" Константин Тюкавин.

В видеоролике пресс-службы "Динамо" Тюкавин положительно оценил игру Бителло, назвав его русским Неймаром.

"Он похож. Разве нет? Танцы, прическа, красивенький такой весь. Возможно, и игрой тоже", - сказал Тюкавин.

"Он меня назвал русским Холандом? Перед матчем с "Уралом" у нас была теория, тренерский штаб делал нарезку игр Холанда. Чтобы показать мне. И мы всей командой смотрели нарезку, как Холанд открывается и забивает. Может, поэтому Бителло меня так назвал", - добавил Тюкавин.

14 сентября "Динамо" объявило о переходе Бителло из "Гремио". Срок соглашения с игроком рассчитан до 2028 года.

Бителло 23 года. В текущем сезоне он провел за "Динамо" 9 матчей в различных турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.