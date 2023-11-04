СМИ: Луис Суарес перейдет в "Интер Майами"

Соглашение будет рассчитано на один год с опцией продления еще на год

ТАСС, 4 ноября. Уругвайский нападающий бразильского футбольного клуба "Гремио" Луис Суарес покинет команду и подпишет контракт с американским "Интер Майами". Об этом сообщает телеканал ESPN.

Суарес покинет "Гремио" 1 января 2024 года и станет свободным агентом. Соглашение с "Интер Майами" будет рассчитано на один год с опцией продления еще на год.

Суаресу 36 лет, ранее он играл за уругвайский "Насьонал", испанские "Атлетико" и "Барселону", английский "Ливерпуль", нидерландские "Аякс" и "Гронинген".

За "Барселону" форвард выступал с 2014 по 2020 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным победителем суперкубка страны, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В сезоне-2015/16 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 40 голами.

Ранее в "Интер Майами" перешли три бывших футболиста "Барселоны": аргентинский нападающий Лионель Месси, испанский полузащитник Серхио Бускетс и испанский защитник Жорди Альба. Команду тренирует аргентинский специалист Херардо Мартино, ранее возглавлявший "Барселону".

За сборную Уругвая Суарес провел 137 матчей, что является вторым показателем в истории национальной команды (больше всех матчей на счету Диего Година - 161). Суарес забил 68 голов и отдал 39 результативных передач за сборную. В 2011 году в составе команды Уругвая он стал победителем Кубка Америки.