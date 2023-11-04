Фигуристы Дэвис и Смолкин заняли первое место на Мемориале Дениса Тена

Спортсмены перешли в сборную Грузии в июне

ТАСС, 4 ноября. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию и выступающие в танцах на льду, стали победителями Мемориала Дениса Тена - этапа Challenger Series Международного союза конькобежцев (ISU) в Казахстане.

Фигуристы набрали 192,67 балла по сумме двух программ. Второе место заняли немцы Дженнифер Янзе ван Ренсбург и Беньямин Штеффан (179,42 балла), третье - украинцы Мария Пинчук и Никита Погорелов (167,22).

Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии в июне после соответствующего одобрения Федерации фигурного катания на коньках России. В июле стало известно, что фигуристы компенсировали Центру спортивной подготовки сборных команд России средства, потраченные на их подготовку в прошлом сезоне.

Дэвис 20 лет, она является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны.

Мемориал Дениса Тена - ежегодный турнир ISU, который впервые прошел в 2019 году. Он проводится в Алма-Ате. Денис Тен был бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, первым призером Олимпиады по фигурному катанию в истории республики. На его счету также серебряная (2013) и бронзовая (2015) медали чемпионатов мира. 19 июля 2018 года спортсмен застал двух мужчин при попытке кражи зеркал его автомобиля. В возникшей потасовке злоумышленники ударили фигуриста ножом. Тен скончался в больнице от потери крови в возрасте 25 лет.