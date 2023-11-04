Чернышенко заявил, что попытки изолировать Россию от мирового спорта прекратятся

По словам вице-премьера РФ, международные спортивные организации всеми способами пытаются блокировать развитие спорта в мире

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Международные спортивные организации пытаются изолировать Россию от мирового спорта, но их попытки со временем прекратятся. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в кулуарах выставки-форума "Россия".

"Совсем скоро останется 100 дней до "Игр будущего", которые продемонстрирует гармоничное развитие личности, а не только для тех, кто зависает перед компьютером. Казань можно считать спортивной столицей не только России, но и мира. Мы ожидаем более 100 стран-участниц по 21 совершенно новой дисциплине, не попадающей под регулирование международных спортивных организаций, которые всеми способами пытаются блокировать развитие спорта в мире, изолировать нас от мирового спорта и мировой спорт от нас, но это все пройдет", - сказал Чернышенко.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве. Мероприятие будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабского мира и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.