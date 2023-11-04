Хоккеисты "Югры" обыграли АКМ в матче "Русской классики"

Встреча завершилась со счетом 3:0

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 ноября. /ТАСС/. "Югра" из Ханты-Мансийска обыграла тульский АКМ со счетом 3:0 в матче "Русской классики", прошедшей в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Семен Переляев (10-я минута), Владислав Картаев (36) и Максим Кицын (38).

"Югра" одержала четвертую победу подряд и поднялась на второе место в ВХЛ, на ее счету 35 очков в 24 матчах. АКМ занимает пятую строчку с 31 очком в 23 встречах. В следующем матче "Югра" 6 ноября примет московскую "Звезду", АКМ в Тюмени сыграет с местным "Рубином".

Впервые матч ВХЛ на открытом воздухе был сыграл 17 февраля 2012 года в Красноярске, где местный "Сокол" уступил ярославскому "Локомотиву" (2:3). В предыдущем матче "Русской классики", который прошел в декабре 2019 года, хоккеисты курганского "Зауралья" в Тюмени обыграли "Рубин" (4:2).

Ранее домашняя команда никогда не побеждала в матче "Русской классики" в основное время. Из восьми прошлых игр серии хозяева побеждали лишь раз - в декабре 2018 года альметьевский "Нефтяник" по буллитам обыграл нефтекамский "Торос" (3:2 Б).