Болгарский биатлонист Анев введен в медикаментозную кому после выстрела в живот

Состояние чемпиона Европы 2019 года оценивается как стабильно тяжелое

ТАСС, 4 ноября. Обладатель девяти медалей чемпионатов Европы по биатлону болгарин Красимир Анев введен в медикаментозную кому после того, как выстрелил себе в живот. Об этом сообщает издание Dnes со ссылкой на источник в военно-медицинской академии.

Состояние бывшего биатлониста оценивается как стабильно тяжелое. Сообщается, что оружие, из которого Анев выстрелил себе в живот, является легальным и принадлежит ему. С 2021 года Анев является инструктором в болгарских вооруженных силах.

Аневу 36 лет, на его счету одна золотая, четыре серебряные и четыре бронзовые медали чемпионатов Европы по биатлону. Он трижды принимал участие в Олимпийских играх - в 2010, 2014 и 2018 годах. Болгарин завершил карьеру после сезона-2019/20.