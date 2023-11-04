Чемпион мира среди молодежи Кицын признался, что в восторге от игры на открытом воздухе

Ханты-мансийская "Югра" одержала победу над тульским АКМ в матче "Русской классики" на открытом воздухе со счетом 3:0

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион мира 2011 года по хоккею среди молодежных команд нападающий Максим Кицын остался в восторге от игры "Русской классики" Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) на открытом воздухе. Об этом он рассказал ТАСС.

Ханты-мансийская "Югра" одержала победу над тульским АКМ в матче "Русской классики" на открытом воздухе со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе "Югра-Атлетикс". 31-летний Кицын стал автором третьей заброшенной шайбы.

"Все обалденно, присутствует элемент какой-то первобытности, как в детстве. Это позитивная галочка, такие моменты запоминаются на всю жизнь, - сказал Кицын. - В таком матче я участвую в первый раз, вообще кайфую, и здорово, что нам удалось победить. Игра на открытом воздухе совершенно другая: лед другой, шайба по-другому ходит".

Для Кицына этот матч стал первым за "Югру", в которую она перешел из новокузнецкого "Металлурга". "На самом деле я не хотел уходить из Новокузнецка - все понятно, это мой дом. Но "Югра" - хорошая команда, меня здорово здесь приняли, и у меня есть все, чтобы развиваться, побеждать и радовать своих болельщиков. Что касается того, попаду ли я в КХЛ, то нахожусь сейчас в ВХЛ, мне надо здесь делать свое дело хорошо, а дальше посмотрим, что будет", - подчеркнул он.

"Югра" одержала четвертую победу подряд и поднялась на второе место в ВХЛ, на ее счету 35 очков в 24 матчах.