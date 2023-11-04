Чернышенко назвал главное отличие при подготовке к Олимпиаде и "Играм будущего"

Вице-премьер РФ отметил, что для "Игр будущего" не требуется создание новой инфраструктуры

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Организация "Игр будущего" не требует таких больших затрат, как проведение Олимпийских игр, и является более доступной. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отвечая на вопросы на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

"Соревнования такого уровня объединяют большое количество спортсменов и аудиторию, не требуют создания определенной инфраструктуры. Мы используем существующую инфраструктуру. Конечно, она создавались для международных событий, которые принимала Казань. Но любая страна, школа может проводить фиджитал-соревнования", - отметил Чернышенко.

"Подготовка Олимпийских игр требует девять лет: два года на заявочный процесс и семь лет - на строительство. Для проведения "Игр будущего" достаточно одного года. Это совершенно другие затраты, другая доступность, всего за год движение, созданное в нашей стране по поручению президента, развивается стремительно", - добавил вице-премьер.

"Игры будущего" будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.