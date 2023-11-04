Чернышенко ожидает, что "Игры будущего" соберут около 3 млрд просмотров

Соревнования пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Соревнования, которые пройдут в рамках "Игр будущего" в Казани, могут собрать около 3 млрд просмотров. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отвечая на вопросы на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"В России получилось на выдающемся уровне провести первые в истории нашей страны Олимпийские и Паралимпийские игры, потом чемпионат мира по футболу 2018 года - тоже выдающийся результат. По количеству аудитории, которую мы наблюдаем на соревнованиях [по фиджитал-дисциплинам], есть перспектива, что "Игры будущего" соберут еще большую аудиторию, около 3 млрд просмотров нам обеспечено. Каждый ваш просмотр будет в копилку общего успеха первых в истории "Игр будущего", - сказал Чернышенко.

В 2022 и 2023 годах прошли десять фиджитал-игр. Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.