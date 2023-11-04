Чернышенко назвал автогонки хорошим примером объединения спорта и технологий

Вице-премьер отметил, что все гонщики тренируются на симуляторах и только потом выходят уже на реальный круг

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Автогонки являются примером объединения спорта и технологий. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отвечая на вопросы на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

С 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани пройдут первые "Игры будущего". Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

"Бытовало раньше мнение, что проще спортсмена научить играть, но есть и обратные случаи, когда ребята прошли из гейминга, показывают результаты [в спорте], - сказал Чернышенко. - Спортсмен, который в кибериграх показывает серьезные результаты, должен себя держать в хорошей физической форме. В некоторых дисциплинах, таких как автогонки, смешение уже случилось. Все гонщики тренируются на симуляторах и только потом выходят уже на реальный круг, чтобы показать свою скорость".

"Мы видим, что этот процесс идет в обе стороны. В этом и главный смысл. Появляются новые герои, которые показывают выдающиеся результаты, а выдающиеся - потому что любой человек не сможет хорошо играть и на поле, и в симуляторе", - добавил вице-премьер.

Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве. Мероприятие будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабского мира и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев.