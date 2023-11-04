Гимнаст Нагорный назвал руководителей МОК губителями олимпийского движения

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Чиновники, которые находятся в руководстве Международного олимпийского комитета (МОК), являются губителями всего олимпийского движения. Такое мнение высказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Люди, которые сегодня находятся в руководстве Международного олимпийского комитета, войдут в историю как губители олимпийского движения. Надо им задавать вопросы, а не ребятам, которые тренируются всю жизнь. Не могу сказать, что я уже отстрелялся, у меня еще есть порох. У нас будут Игры дружбы, пусть они не заменят Олимпийские игры, но нам они дадут возможность сказать последнее слово, а молодым ребятам - международный опыт", - сказал Нагорный.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Вопрос об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже на данный момент по-прежнему не решен.

Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве. Мероприятие будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабского мира и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.