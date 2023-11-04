Ольховский: в матче Рублева и Джоковича многое решит физическое состояние игроков

Теннисисты встретятся в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Париже

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев и серб Новак Джокович подошли к полуфиналу турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже не в лучшем состоянии, поэтому на первый план выйдут физические кондиции игроков. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Рублев поздно закончил играть ночью, после этого непросто уснуть. Неизвестно, в каком он будет состоянии на матче против Джоковича. Новак сейчас тоже находится не в лучшей форме, поэтому я даже не знаю, чего ожидать от этого матча. Я думаю, что победит тот, кто подойдет в лучшем физическом состоянии к этой игре, наверное технические нюансы отойдут на второй план", - сказал Ольховский.

Матч между Джоковичем и Рублевым пройдет 4 ноября, начало запланировано на 19:00 мск.

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).