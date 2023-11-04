Футболист "Факела" Кудряшов получил перелом скуловой кости

Приблизительный срок восстановления защитника составит около двух-трех недель

ТАСС, 4 ноября. Защитнику воронежского футбольного клуба "Факел" Федору Кудряшову диагностировали перелом скуловой кости без смещения после матча 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом сообщает пресс-служба "Факела".

В субботу "Факел" на выезде со счетом 2:1 обыграл "Ахмат" в матче РПЛ. На 57-й минуте Кудряшов столкнулся с игроком команды соперника и получил повреждение, после чего не сумел продолжить матч и был заменен.

Как сообщает пресс-служба "Факела", приблизительный срок восстановления Кудряшова составит около двух-трех недель.

Кудряшову 36 лет, в текущем сезоне он принял участие в 13 матчах "Факела" во всех турнирах.