Хоккеист "Спартака" Рубцов рассказал, что близок к восстановлению после травмы

Нападающий Герман Рубцов получил повреждение в матче против новосибирской "Сибири"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Герман Рубцов приступил к тренировкам и близок к восстановлению от травмы. Об этом Рубцов рассказал ТАСС.

Рубцов получил повреждение в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против новосибирской "Сибири" (3:4) после удара в лицо. Игрок не смог продолжить встречу. На следующий день пресс-служба "Спартака" сообщила, что Рубцов избежал серьезной травмы.

"Все отлично, выздоравливаю потихоньку. Я уже начал тренироваться, еще не в полную силу, отдельно от основной группы. Но уже близок к восстановлению", - сказал Рубцов.

Рубцову 25 лет, в текущем сезоне он принял участие в 19 матчах в составе "Спартака". Нападающий забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.