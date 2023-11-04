Хоккеист "Спартака" Цыплаков заявил, что старается не думать о личной статистике

На счету нападающего в текущем сезоне 9 голов и 8 результативных передач в 27 играх

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Максим Цыплаков старается не думать об индивидуальной статистике в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом хоккеист рассказал ТАСС.

В субботу "Спартак" со счетом 4:3 обыграл нижегородское "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата. Цыплаков забросил одну из шайб, всего на счету 25-летнего форварда в нынешнем сезоне 9 голов и 8 результативных передач в 27 играх.

"Стараюсь не следить и не задумываться об индивидуальной статистике. Интересная игра, много моментов, надеюсь, зрителям понравилось. Хорошо, что забили в конце, хотя много моментов было и у них, и у нас. Думаю, что удача сегодня была на нашей стороне", - сказал Цыплаков.

Победную шайбу за 36 секунд до конца основного времени забросил Павел Порядин. "Спящий вулкан (первая тройка "Спартака" в составе Николая Голдобина, Ивана Морозова и Порядина - прим. ТАСС) проснулся за минуту до конца. Он заснул, похоже, с прошлой игры, хорошо, что проснулись. Нашей тройке, я думаю, еще есть куда расти, желательно с каждой игрой прибавлять", - заключил нападающий "Спартака".

"Спартак" набрал 38 очков в 27 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче столичная команда 6 ноября примет петербургский СКА.