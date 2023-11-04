Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Вторым стал Ландо Норрис из "Макларена", третье место занял Серхио Перес из команды "Ред Булл"

ТАСС, 4 ноября. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 20-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бразилии. Соревнования проходят в Сан-Паулу.

Второе место занял британец Ландо Норрис из команды "Макларен". Третьим финишировал партнер Ферстаппена по "Ред Буллу" мексиканец Серхио Перес. Ферстаппен досрочно обеспечил себе победу в чемпионате мира по итогам 17-го этапа.

Гран-при Бразилии является последним из шести этапов текущего чемпионата со спринтерской гонкой. Основная гонка состоится в воскресенье и начнется в 20:00 мск.