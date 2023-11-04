4 ноября, 19:18
Формула-1

Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Макс Ферстаппен. Andre Penner/ AP
Макс Ферстаппен
© Andre Penner/ AP

Вторым стал Ландо Норрис из "Макларена", третье место занял Серхио Перес из команды "Ред Булл"

ТАСС, 4 ноября. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 20-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бразилии. Соревнования проходят в Сан-Паулу.

Второе место занял британец Ландо Норрис из команды "Макларен". Третьим финишировал партнер Ферстаппена по "Ред Буллу" мексиканец Серхио Перес. Ферстаппен досрочно обеспечил себе победу в чемпионате мира по итогам 17-го этапа.

Гран-при Бразилии является последним из шести этапов текущего чемпионата со спринтерской гонкой. Основная гонка состоится в воскресенье и начнется в 20:00 мск. 

Теги:
Формула-1
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация