Ольховский назвал феноменальным матч между теннисистами Рублевым и Джоковичем

Серб одержал победу и вышел в финал "Мастерса" в Париже

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев и серб Новак Джокович показали феноменальную игру в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Париже. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Джоковича. В финале он сыграет против болгарина Григора Димитрова.

"Очень хороший матч, украшение турнира. И тот и другой показали феноменальный теннис. Рублев вылезал из разных ситуаций, хорошо подавал, быстро играл. Игра Джоковича тоже вызывала восхищение, он здорово играл на приеме и уверенно держал подачу. Игра была равна, Рублеву не хватило нескольких очков", - сказал Ольховский.

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).