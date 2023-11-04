Чесноков считает, что теннисист Рублев заставил Джоковича играть на пределе

Серб вышел в финал "Мастерса" в Париже, где сыграет с болгарином Григором Димитровым

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев заставил первую ракетку мира серба Новака Джоковича играть на пределе своих возможностей в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Джоковича. В финале он сыграет против болгарина Григора Димитрова.

"Какой же живучий Джокович, он еле дышал. С самого начала турнира он играл тяжелые матчи, и сегодня ему тоже было нелегко. Когда Рублев отрывался на своей подаче, то Джокович предпочитал отдыхать, на своей он отрабатывал по полной, а в третьем сете он сделал что-то невероятное. Сейчас у Джоковича нет той свежести, когда он просто летал по корту, он делал невынужденные ошибки", - сказал Чесноков.

"При этом очень здорово играет Рублев, он набрал хорошую форму. Сегодня он вынудил работать Джоковича на сверхпределе. Было очень много шансов у Джоковича сделать брейк, но в итоге Рублев подал двойную на матчболе, я немного не ожидал этого, но лучше ее сделать сейчас, чем потом на Итоговом турнире [ATP]", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).