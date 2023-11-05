Футболисты "Локомотива" сыграют со "Спартаком" в матче чемпионата России

Встреча пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 19:30 мск

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" дома сыграет со столичным "Спартаком" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "РЖД-Арене".

Команды имеют в активе по 20 очков после 13 матчей, однако благодаря дополнительным показателям "Спартак" занимает седьмое место, а "Локомотив" - восьмое.

В прошлом сезоне столичные клубы провели между собой четыре встречи: две - в рамках РПЛ, две - в плей-офф "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, все четыре матча завершились победой красно-белых. Всего в чемпионатах России команды провели 64 очных матча, 28 выиграл "Спартак", 20 побед одержал "Локомотив", 16 встреч завершились вничью.

Перед игрой своими ожиданиями с ТАСС поделился полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов. "У нас есть нестабильность в результатах, не знаю, чем ее объяснить. Нас ожидает тяжелая игра против принципиального соперника, нам хочется показать хорошую игру и порадовать болельщиков", - сказал футболист.

"Локомотив" в воскресенье не сможет рассчитывать на защитника Станислава Магкеева, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, полученной весной, под вопросом участие в матче полузащитника Артема Карпукаса. У "Спартака" игру из-за дисквалификации пропустит защитник Срджан Бабич, также на поле могут не выйти защитник Георгий Джикия и нападающий Квинси Промес.

Матч начнется в 19:30 мск.

ЦСКА сыграет с "Пари НН", "Краснодар" - с "Крыльями Советов"

В первом матче игрового дня, который начнется в 14:00 мск, сыграют две команды из топ-3 турнирной таблицы РПЛ - "Краснодар" примет самарские "Крылья Советов". "Краснодар" занимает второе место, имея в активе 28 очков. Идущий на первом месте петербургский "Зенит" в субботу обыграл калининградскую "Балтику" (2:0) и набрал 29 очков. Самарцы занимают третью позицию, в их активе 22 очка.

"Краснодар" в прошлом туре потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, уступив на выезде московскому ЦСКА (0:1), а "Крылья Советов" имеют трехматчевую серию без побед (два поражения, одна ничья). В прошлом сезоне РПЛ "Краснодар" дома одержал победу над "Крыльями Советов" (2:1), а встреча в Самаре завершилась вничью (0:0). Еще один раз команды встретились во втором этапе полуфинала "пути регионов" Кубка России, этот матч завершился победой "Краснодара" (2:2, 3:0 - по пенальти).

Также в воскресенье ЦСКА примет "Пари Нижний Новгород", игра начнется в 16:30 мск. ЦСКА в таблице РПЛ занимает пятое место, набрав 21 очко, беспроигрышная серия армейцев в чемпионате России составляет восемь матчей (две победы, шесть ничьих). Нижегородцы идут на шестой позиции, имея в активе 20 очков.

В прошлом сезоне команды сыграли два матча в рамках РПЛ. Команда из Нижнего Новгорода сумела одержать гостевую победу (1:0) и не проиграла дома (2:2).