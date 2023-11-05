Гол Араухо в добавленное время принес "Барселоне" победу над "Реал Сосьедад"

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Каталонии

ТАСС, 5 ноября. "Барселона" в гостях со счетом 1:0 обыграла "Реал Сосьедад" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Сан-Себастьяне.

Мяч на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил Рональд Араухо. Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.

"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" на выезде в четвертый раз подряд и повторила рекорд клуба. Последний раз команда из Каталонии одерживала четыре победы подряд в Сан-Себастьяне в 1955 году. "Барселона" одержала три победы в рамках чемпионата Испании, одну - в кубке страны.

"Барселона" поднялась на третье место в турнирной таблице, подопечные Хави набрали 27 очков. "Реал Сосьедад" идет шестым с 19 очками. В следующем туре "Барселона" 12 ноября примет "Алавес", "Реал Сосьедад" днем ранее на выезде сыграет с "Альмерией".

В других матчах игрового дня "Жирона" на выезде переиграла "Осасуну" со счетом 4:2, "Бетис" одержал домашнюю победу над "Мальоркой" (2:0), "Сельта" дома сыграла вничью с "Севильей" (1:1).