Футболисты "Флуминенсе" впервые стали обладателями Кубка Либертадорес

В финале бразильская команда победила аргентинский клуб "Бока Хуниорс"

ТАСС, 5 ноября. Бразильский футбольный клуб "Флуминенсе" впервые в истории стал обладателем Кубка Либертадорес. В финале, прошедшем на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, команда в дополнительное время обыграла аргентинский клуб "Бока Хуниорс".

В составе победителей голы забили Герман Кано (36-я минута) и Джон Кеннеди (99). У проигравших отличился Луис Адвинкула (73). Сразу после победного гола Кеннеди получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Позднее составы уравнялись - прямую красную карточку за удар соперника по лицу получил защитник аргентинской команды Франк Фабра.

Впервые "Флуминенсе" боролся за Кубок Либертадорес в 2008 году, тогда финал состоял из двух игр: в первом матче "Флуминенсе" уступил эквадорскому "ЛДУ Кито" со счетом 2:4, в ответной игре команда выиграла со счетом 3:1, однако уступила в серии пенальти. "Бока Хуниорс" является шестикратным победителем турнира (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007).

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В прошлом году обладателем трофея стал бразильский "Фламенго", в финале команда со счетом 1:0 обыграла "Атлетико Паранаэнсе", также представляющий Бразилию. Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.