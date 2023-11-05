"Сан-Хосе" пропустил 10 шайб во втором матче НХЛ подряд

Это четвертый подобный случай в истории НХЛ

ТАСС, 5 ноября. "Питтсбург" победил "Сан-Хосе" со счетом 10:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Райлли Смит (2-я, 13-я минуты), Джейк Гюнцель(24, 53), Винс Хиностроза (25), Евгений Малкин (30, 52), Крис Летанг (30), Мэтт Ньето (32), Брайан Раст (41). У хозяев площадки отличились Энтони Дюклер (29) и Джейкоб Макдональд (50). На 30-й минуте матча тренерский штаб "Сан-Хосе" провел замену вратаря. После шестой пропущенной шайбы канадский вратарь Маккензи Блэквуд уступил место шведу Магнусу Кроне, который провел дебютный матч в НХЛ.

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби провел 1200-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает первое место за всю историю клуба. В прошедшей встрече нападающий записал на свой счет голевую передачу.

Хоккеисты "Сан-Хосе" пропустили 10 шайб во втором матче подряд. В пятницу команда со счетом 1:10 на своем льду проиграла "Ванкуверу". Ранее в НХЛ подобное случалось лишь три раза, последний - в декабре 1965 года. "Квебек" является единственным клубом, который пропустил 10 и более шайб в трех матчах подряд, это случилось в 1920 году.

"Питтсбург" занимает последнее, 8-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, на счету команды 8 очков в 10 играх. "Сан-Хосе" с 1 очком в 11 встречах замыкает таблицу Тихоокеанского дивизиона и остается единственным клубом лиги, еще не побеждавшим в текущем сезоне. В следующем матче "Питтсбург" 8 ноября на выезде сыграет с "Анахаймом", "Сан-Хосе" в этот же день примет "Филадельфию".

В других матчах "Ванкувер" дома со счетом 2:0 обыграл "Даллас", нападающий Илья Михеев отметился результативной передачей. "Калгари" на выезде победил "Сиэтл" (6:3), защитник гостей Никита Задоров записал на свой счет голевой пас. "Вегас" разгромил "Колорадо" (7:0), две голевые передачи сделал форвард Павел Дорофеев.