В WADA готовят документы для передачи дела РУСАДА в Спортивный арбитражный суд

В агентстве заявили, что нет крайнего срока, когда нужно передать документы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) занимается подготовкой документов, необходимых для передачи дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"WADA готовит документы, необходимые для передачи дела в CAS, - сказал собеседник ТАСС. - Для этого не существует крайнего срока".

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. Всемирное антидопинговое агентство в тот же день сообщило о своем намерении отстоять свою правоту в CAS.