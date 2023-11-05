5 ноября, 07:08
Допинг в спорте

В WADA готовят документы для передачи дела РУСАДА в Спортивный арбитражный суд

В агентстве заявили, что нет крайнего срока, когда нужно передать документы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) занимается подготовкой документов, необходимых для передачи дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"WADA готовит документы, необходимые для передачи дела в CAS, - сказал собеседник ТАСС. - Для этого не существует крайнего срока".

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. Всемирное антидопинговое агентство в тот же день сообщило о своем намерении отстоять свою правоту в CAS. 

Теги:
Допинг
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация