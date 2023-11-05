Менеджер Махачева опроверг информацию о разработке реванша против Оливейры

Ранее сообщалось о проведении боя в январе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Информация о проведении реванша между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой является неправдой. Об этом ТАСС сообщил менеджер Махачева Ризван Магомедов.

Ранее американский журналист Ариэль Хельвани сообщил, что планируется организовать реванш Махачев - Оливейра на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в январе 2024 года.

"Это фейк и неправда, - сказал Магомедов. - Ислам проведет следующий бой не раньше марта следующего года".

Первый поединок спортсмены провели 22 октября 2022 года, победу удушающим приемом во втором раунде одержал российский боец.

Махачев является чемпионом UFC в легком весе. На его счету 25 побед и 1 поражение.