Кириленко считает, что лидерство баскетболистов ЦСКА в Единой лиге ВТБ не должно удивлять

Глава Российской федерации баскетбола отметил, что армейский клуб всегда ставит перед собой самые большие задачи

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА всегда решает самые высокие задачи, поэтому их лидерство в Единой лиге ВТБ не может быть удивительным. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

ЦСКА одержал восемь побед в восьми матчах. Перед сезоном команду покинули ее самые результативные игроки бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Алексей Швед и серебряный призер чемпионата мира Никола Милутинов.

"Очень много в нашем чемпионате интересных матчей, команды, за исключением последних двух, сейчас являются очень конкурентоспособными. Не надо смотреть на то, что ЦСКА идет без поражений, у них из восьми было пять-шесть игр, где они выиграли с разницей меньше пяти очков. Если говорить об их текущем лидерстве, то это клуб, который всегда ставит перед собой самые большие задачи, поэтому то, что армейцы возглавляют таблицу, не бывает удивительным, но повторю, что исход многих матчей мог быть другим. Мне очень нравится, что у нас интрига в каждом мате, что у нас меняются чемпионы, возможно, так будет и в этот раз", - сказал Кириленко.

"Хочу отметить, что в последнее годы пять команд из Суперлиги попали в Единую лигу ВТБ, и они абсолютно соответствуют ее уровню. У "Пармы" первый сезон был неудачный, и тогда перед нами встал вызов, чтобы подтянуть уровень команд для того, чтобы они не ударили в грязь лицом в топовом чемпионате. Мы очень порадовались, что в прошлом сезоне "Самара" и МБА преподнесли много сюрпризов лидерам. В этом году дебютировали "Руна" и "Уралмаш", и они тоже играют на равных с нашими лучшими командами. Я рад, что у нас в чемпионате появляются такие хорошие, самобытные команды", - добавил собеседник агентства.

Кириленко и глава Удмуртии Александр Бречалов подписали соглашение о строительстве в регионе центра развития баскетбола. "Мне всегда хочется видеть современные красивые инфраструктурные проекты у нас в регионах, потому что подрастающее поколение должно находиться в таких условиях. Когда я был маленьким, думал, о том, когда же у нас будут классные площадки, когда же будет классный зал, и сейчас у нас есть возможность реализовывать это. Мне хочется сказать огромные слова благодарности главе Удмуртской Республики Александру Бречалову за поддержку".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.