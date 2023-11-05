Менеджер Махачева заявил об отсутствии интереса у бойца к реваншу с Оливейрой

Первый поединок спортсмены провели 22 октября 2022 года, победу удушающим приемом во втором раунде одержал российский боец

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев не заинтересован в реванше против бразильца Чарльза Оливейры. Об этом ТАСС сообщил менеджер Махачева Ризван Магомедов.

Ранее американский журналист Ариэль Хельвани сообщил, что планируется организовать реванш Махачев - Оливейра на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в январе 2024 года. Магомедов в разговоре с ТАСС опроверг эту информацию.

"Ислам в одностороннем порядке побил Оливейру, бой с ним не интересен, - сказал Магомедов. - Мотивации драться с ним нет. Но настаивать на чем-либо не будем".

Первый поединок спортсмены провели 22 октября 2022 года, победу удушающим приемом во втором раунде одержал российский боец.