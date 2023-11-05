5 ноября, 08:27
ММА

Менеджер Махачева заявил об отсутствии интереса у бойца к реваншу с Оливейрой

Ислам Махачев. AP Photo/ Kamran Jebreili
Ислам Махачев
© AP Photo/ Kamran Jebreili

Первый поединок спортсмены провели 22 октября 2022 года, победу удушающим приемом во втором раунде одержал российский боец

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев не заинтересован в реванше против бразильца Чарльза Оливейры. Об этом ТАСС сообщил менеджер Махачева Ризван Магомедов.

Ранее американский журналист Ариэль Хельвани сообщил, что планируется организовать реванш Махачев - Оливейра на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в январе 2024 года. Магомедов в разговоре с ТАСС опроверг эту информацию.

"Ислам в одностороннем порядке побил Оливейру, бой с ним не интересен, - сказал Магомедов. - Мотивации драться с ним нет. Но настаивать на чем-либо не будем".

Первый поединок спортсмены провели 22 октября 2022 года, победу удушающим приемом во втором раунде одержал российский боец. 

Теги:
ММА
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация