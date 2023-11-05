UFC в ближайшее время объявит о повторном бое Анкалаев - Уокер

Первый поединок прошел 21 октября на турнире UFC в Абу-Даби и был признан несостоявшимся.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в ближайшее время объявит о повторном поединке между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джони Уокером. Об этом ТАСС сообщил менеджер Анкалаева Ризван Магомедов.

"Уже на неделе будет объявлено о новом бое. Он пройдет в конце этого или начале следующего года", - сказал Магомедов.

Первый поединок прошел 21 октября на турнире UFC в Абу-Даби и был признан несостоявшимся. Россиянин нанес запрещенный удар коленом, после чего врач принял решение остановить поединок. Оба бойца были не согласны с данным решением.