5 ноября, 08:47
ММА

UFC в ближайшее время объявит о повторном бое Анкалаев - Уокер

Первый поединок прошел 21 октября на турнире UFC в Абу-Даби и был признан несостоявшимся.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в ближайшее время объявит о повторном поединке между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джони Уокером. Об этом ТАСС сообщил менеджер Анкалаева Ризван Магомедов.

"Уже на неделе будет объявлено о новом бое. Он пройдет в конце этого или начале следующего года", - сказал Магомедов.

Первый поединок прошел 21 октября на турнире UFC в Абу-Даби и был признан несостоявшимся. Россиянин нанес запрещенный удар коленом, после чего врач принял решение остановить поединок. Оба бойца были не согласны с данным решением. 

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ММА
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