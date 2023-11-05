Кириленко назвал блестящим дебют баскетболиста Шведа в чемпионате Китая

Бывший игрок ЦСКА набрал 20 очков и сделал 15 результативных передач в составе "Шаньси Лунгс"

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российский баскетболист "Шаньси Лунгс" Алексей Швед показал блестящую игру в своем первом матче в Китайской баскетбольной ассоциации. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола, бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Кириленко на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Швед набрал 20 очков и отдал 15 результативных передач в матче против "Шаньдун Лайонс".

"Статистика говорит сама за себя, блестящий дебют, я посмотрел нарезку лучших моментов игры, он отлично влился в свою новую команду. Мне очень интересно посмотреть, какой там баскетбол, так как я пока о китайском чемпионате ничего не знаю, мы в последнее время обращали внимание на европейский баскетбол, потому что играли там все соревнования и по большей части игнорировали то, что происходит на Востоке. Ситуация, которая сейчас происходит, заставляет нас туда смотреть, и мне очень интересно узнать от очевидца, какой там уровень, насколько мы можем проводить клубные матчи или игры национальной сборной со спортивной точки зрения", - сказал Кириленко.

"Я думаю, Алексей вполне может стать там одной из главных звезд, заявку на это он уже сделал. На самом деле, то, что его позвали в Китай, говорит о признании его как сильного игрока, потому что там действует лимит на легионеров, и если легионер не будет одним из лидеров команды, то зачем тогда его вообще брать", - добавил собеседник агентства.

Шведу 34 года, защитник выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В России игрок представлял московский ЦСКА и подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011).

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.