Янчук считает, что теннисист Джокович нашел способ "обмануть" Рублева

Серб победил россиянина в трех сетах на турнире в Париже

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Первая ракетка мира серб Новак Джокович сумел разнообразными ударами "обмануть" россиянина Андрея Рублева в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Джоковича. В финале он сыграет против болгарина Григора Димитрова.

"Рублев диктовал условия сопернику, тот еле отбивался, но все же отбивался, не просто так он является первой ракеткой мира, - сказал Янчук. - У Рублева было преимущество в подаче, он подавал километров на 20 быстрее, однако эффективность была примерно одинаковой, потому что Джокович направляет мячи значительно лучше. Андрей играл шире, заставлял Джоковича бегать глубоко вправо, влево. Первый сет он уверенно выиграл за счет преимущества в темпе и силе".

"Во втором сете Новак изменил тактику, стал больше затягивать Рублева, давал более неудобные мячи, и в конце концов победил. В третьей партии до конца было не ясно, кто выиграет. Говоря по-простому, серб "обманул" нашего теннисиста, его разнообразная игра сбила прицел Андрея", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).