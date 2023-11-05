Спортсмен намерен опротестовать результат допинг-теста

ТАСС, 5 ноября. Допинг-тест ямайского бегуна Рональда Леви дал положительный результат. Об этом сообщило агентство Associated Press.

"Рональд Леви получил уведомление от Антидопинговой комиссии Ямайки о том, что в начале прошлого месяца он не прошел внесоревновательный тест", - говорится в сообщении.

Спортсмен сообщил, что намерен оспорить решение комиссии. "Я ошеломлен таким поворотом событий, потому что всегда вел себя с высочайшим уровнем честности в спорте, который я очень люблю, и никогда не стремился получить несправедливое преимущество. Я намерен защищать свою честь во время этого процесса, потому что уверен, что не нарушал правила сознательно", - написал он на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Леви 31 год. Он является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в беге на 110 метров с барьерами.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.