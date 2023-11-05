В команде Бивола рассказали, что дата следующего боя боксера не согласована

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, что россиянин проведет следующий бой 13 января в Лас-Вегасе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Дата следующего боя российского боксера Дмитрия Бивола не утверждена, также нет информации о потенциальных соперниках. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн заявил, что Бивол проведет следующий бой 13 января в Лас-Вегасе.

"Далеко не факт, что следующий бой пройдет 13 января. Это не утверждено. По соперникам также нет никакой информации", - сказал собеседник агентства.

Биволу 32 года, на его счету 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения. Он является действующим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.