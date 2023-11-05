Канчельскис отметил, что победа "Тобола" в Кубке Казахстана важна для него и команды

По словам гендиректора клуба, для команды престижно будет выступать в еврокубках

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Победа костанайского "Тобола" в Кубке Казахстана важна для футбольного клуба и генерального директора Андрея Канчельскиса. Об этом Канчельскис рассказал ТАСС.

4 ноября "Тобол" стал победителем Кубка Казахстана, обыграв в финале турнира "Ордабасы" со счетом 1:0.

"Эмоции всегда от победы хорошие и позитивные, поздравляю команду и тренерский штаб, всех костанайцев и болельщиков, все-таки это кубок, - сказал Канчельскис. - Для нас он важен потому, что в следующем сезоне команда будет выступать в еврокубках, это один из основных положительных моментов, это престиж, наши игроки уже показали себя там, обыграли "Базель", финнов, почувствовали, что можно играть и достигать положительных результатов. Поэтому кубок важен был для нас в этом направлении".

"Он важен не только для меня, но и абсолютно для всех, кто работает в клубе, сейчас выделять кого-то не стал бы, я бы отметил всех, за что им благодарен, - добавил Канчельскис. - Когда мы пришли в клуб, неплохо выступили в Европе, какое-то достижение сделали для "Тобола". Мы работаем для футбольного клуба, победа важна для всех, хочется всех поблагодарить. Все внесли вклад в эту победу, но выделять себя бы отдельно не стал, это заслуга всех".

Канчельскис является гендиректором "Тобола" с июля 2023 года. Ранее он был главным тренером российских клубов "Торпедо-ЗИЛ", "Уфа", "Солярис", возглавлял латвийскую "Юрмалу", узбекский "Навбахор".