Канадский игрок "Лады" Джозефс назвал причины успеха команды в нынешнем сезоне КХЛ

Тольяттинцы обыграли в Москве ЦСКА и вернулись на первое место в турнирной таблице Восточной конференции

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорошая игра вратарей и отлаженные действия в средней зоне и обороне являются одними из причин удачной игры тольяттинской "Лады" в чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал канадский нападающий команды Трой Джозефс.

В воскресенье "Лада", которая в последний раз выступала в КХЛ в сезоне-2017/18, обыграла в Москве ЦСКА со счетом 4:3 и вернулась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. По ходу встречи тольяттинский клуб вел со счетом 4:0.

"Когда мы вышли вперед, то старались играть еще лучше, потому что знаем, что ЦСКА никогда не сдается. Мы старались играть с такой же уверенностью, как в первом периоде, но из-за игры от обороны все же позволили сопернику вернуться в игру, - сказал Джозефс. - Тем не менее мы рады победе, ребята проделали большую работу, в том числе и блокировали шайбы. Нам нужно доказывать всем, что мы можем играть, так как болельщики и СМИ верят в сильнейших".

Джозефс рассказал о системе игры "Лады". "Стараемся использовать возможности в атаке плюс у нас хорошая бригада вратарей. Сложно выбрать один какой-то нюанс по поводу нашей системы игры, поэтому скажу, что стараемся показывать командный хоккей и поддерживать друг друга на льду. Мы также пытаемся оказывать давление на соперника, во многих матчах мы действовали больше сзади - пятеро в средней зоне. Это обычно ломает в атаке игру соперника, которому остается делать лишний пас, чтобы попасть в зону атаки. Стараемся создать трудности сопернику в плане первого паса", - подчеркнул он.

На счету подопечных Олега Браташа 37 очков в 29 матчах. В следующей встрече тольяттинцы 9 ноября примут казанский "Ак Барс".