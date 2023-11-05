Чемпионат Европы по водному поло 2024 года перенесли из Израиля

Турнир должен был пройти в январе

ТАСС, 5 ноября. Европейская лига плавания (LEN) перенесла мужской чемпионат Европы по водному поло 2024 года из Израиля. Об этом сообщает пресс-служба LEN.

Турнир должен был пройти в Нетании с 3 по 16 января. Новое место проведения соревнований пока не определено.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.