Чалов считает, что удача была на стороне футболистов ЦСКА в матче с "Пари НН"

Армейцы одержали победу со счетом 3:2

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Удача была на стороне футболистов московского ЦСКА в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с командой "Пари Нижний Новгород". Такое мнение журналистам высказал нападающий ЦСКА, автор одного из забитых мячей Федор Чалов.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2. По ходу игры армейцы дважды уступали в счете.

"Сложная игра. Мы понимали, что если "Нижний" забьет нам первым, то будет нелегко вернуться. Конечно, такие победы вдохновляют, наш соперник здорово играл, проводил быстрые атаки, и удача была на нашей стороне. Пока не думаю о своей статистике, рад, что получается забивать", - сказал Чалов.

ЦСКА набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче столичная команда 11 ноября на выезде сыграет с воронежским "Факелом".