Чилийский футболист Давила заявил о желании сыграть со сборной России

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах Международной федерацией футбола и Союзом европейских футбольных ассоциаций

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА и сборной Чили по футболу Виктор Давила хотел бы сыграть против национальной команды России. Об этом он рассказал журналистам.

"Мне бы очень хотелось сыграть против сборной России, - сказал Давила. - Дай бог, чтобы этот матч состоялся, я бы с удовольствием в нем принял участие в составе своей сборной. Мне не важно, где бы этот матч прошел, в Чили или здесь".

Давиле 26 лет, он выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне футболист провел в составе армейского клуба 10 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча и отдав 2 результативные передачи. В составе сборной Чили Давила провел 4 матча.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.