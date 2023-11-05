Футболист Давила рассказал об адаптации в ЦСКА

Чилиец чувствует, что вливается в команду

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Адаптация чилийского нападающего Виктора Давилы в московском футбольном клубе ЦСКА проходит хорошо. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье ЦСКА победил "Пари Нижний Новгород" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2. Давила забил победный гол.

"Здорово, что мы сегодня выиграли, приятно, что забил гол в свой день рождения. Моя адаптация в команде проходит хорошо, чувствую, что вливаюсь в команду. Мне кажется, в тех матчах, когда я выходил, всегда делал что-то полезное. Пока мне не удавалось поговорить с тренером о моем игровом времени, но я принимаю любые решения тренерского штаба", - сказал Давила.

"Если говорить о Москве, то у меня одно любимое место, единственное, которое я видел, это Красная площадь. К сожалению, пока у меня немного времени на то, чтобы погулять по городу. В Москве я не видел ничего похожего по архитектуре на чилийские здания", - добавил футболист.

Также он рассказал, что ему понравились блюда узбекской кухни, которые он пробовал в ресторане вместе с одноклубником Аббосбеком Файзуллаевым. "Аббос как-то раз пригласил меня в ресторан узбекской кухни, и я согласился сходить. Все было очень вкусно. Он еще привозил плов на базу, я его попробовал, он просто восхитительный", - сказал чилиец.

Давиле 26 лет, он выступает за ЦСКА с августа. В составе армейского клуба он провел 10 матчей в различных турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.