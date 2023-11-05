Российские дзюдоисты завоевали пять медалей на чемпионате Европы

Турнир проходил в Монпелье

ТАСС, 5 ноября. Российские спортсмены завоевали пять медалей по итогам чемпионата Европы по дзюдо. Турнир прошел во французском Монпелье.

Победительницей чемпионата Европы стала Дарья Курбонмамадова (весовая категория до 57 кг). Серебряную медаль завоевала Мадина Таймазова (до 70 кг), бронзовые награды на счету Сабины Гилязовой (до 48 кг), Матвея Каниковского (до 100 кг) и Валерия Ендовицкого (свыше 100 кг).

Чемпионат Европы в Монпелье проходил с 3 по 5 ноября. Россияне выступали на чемпионате Европы в нейтральном статусе, их результаты не учитывались в медальном зачете, победителем которого стала сборная Франции (пять золотых и четыре бронзовые медали). Второй стала команда Азербайджана (две золотые медали), третьей - команда Сербии (одна золотая и одна серебряная медаль).