Умер тренер олимпийского чемпиона по боксу Чахкиева Чапанов

Заслуженный тренер России умер на 77-м году жизни

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по боксу, наставник олимпийского чемпиона Рахима Чакхиева Руслан Чапанов умер на 77-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

"Скончался заслуженный тренер России Руслан Чапанов. Федерация бокса России выражает соболезнования и оказывает всю необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.

За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде 2008 года в Пекине, Чапанов в 2010 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Дважды удостоен звания заслуженного тренера России - по боксу и кикбоксингу.

Одним из самых известных учеников Чапанова является олимпийский чемпион (2008), серебряный призер чемпионата мира 2007 года Рахим Чакхиев.