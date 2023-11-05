Головин отметился голом и результативной передачей в матче чемпионата Франции по футболу

"Монако" обыграл "Брест" со счетом 2:0

ТАСС, 5 ноября. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отметился забитым мячом и голевой передачей в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу с "Брестом". Встреча завершилась победой "Монако" со счетом 2:0.

Первый мяч на 16-й минуте забил Денис Закариа, Головин отличился на 69-й минуте.

На 62-й минуте россиянин получил желтую карточку. Головин забил пятый мяч в текущем сезоне и сделал вторую голевую передачу. Российский полузащитник провел 10 матчей в чемпионате Франции.

"Монако" набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Брест" с 15 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре "Монако" 11 ноября на выезде сыграет с "Гавром", за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев. "Брест" 12 ноября примет "Страсбур".